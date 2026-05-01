Анахайм выбивает фаворита плей-офф

Анахайм выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли впервые с 2017 года.

Подопечные Джоэла Кенневилла выиграли серию плей-офф у Эдмонтона (4-2, 5:2 в шестом матче). Тем временем Ойлерс остаются без Кубка Стэнли уже 8 розыгрышей плей-офф подряд.

Впервые с 2021 года Эдмонтон выбыл в первом раунде. До этого "нефтяники" дважды уступали в финале (2024, 2025), один раз — в финале Западной конференции (2022), дважды — во втором раунде (2017, 2023), дважды — в первом (2021, 2026), а также один раз — в квалификации (2020).

Добавим, что в 2017 году Дакс завершили выступление в финале Западной конференции (2-4 от Нэшвилла), до этого обыграв Калгари (4-0, первый раунд) и Ойлерс (4-3, второй раунд).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!