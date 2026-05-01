Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе

Передумал переходить в саудовскую команду, нашёл новый вариант в Турции.
Сегодня, 07:51       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах / Getty Images

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах передумал продолжать карьеру в Саудовской Аравии и рассматривает турецкий чемпионат.

Отмечается, что для 33-летнего египтянина этот сезон в АПЛ станет последним в форме мерсисайдцев.

Ранее ему приписывали переход в команды из Саудовской лиги, однако, по информации A Spor, Салах может стать игроком Фенербахче.

Издание добавляет, что представители вингера связались со стамбульской командой, и Мохамед запросил зарплату в размере 20 млн евро в год.

Тем временем Каррик стал приоритетным кандидатом на пост тренера МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохамед Салах ФК Фенербахче

