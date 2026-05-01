Не Саудовская Аравия. Салах выбирает новый вызов в Европе

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах передумал продолжать карьеру в Саудовской Аравии и рассматривает турецкий чемпионат.

Отмечается, что для 33-летнего египтянина этот сезон в АПЛ станет последним в форме мерсисайдцев.

Ранее ему приписывали переход в команды из Саудовской лиги, однако, по информации A Spor, Салах может стать игроком Фенербахче.

Издание добавляет, что представители вингера связались со стамбульской командой, и Мохамед запросил зарплату в размере 20 млн евро в год.

