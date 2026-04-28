Ливерпуль нашел преемника Алиссона
Бразильский голкипер Ливерпуля Алиссон может покинуть расположение английской команды этим летом, из-за чего он добавил проблем мерсисайдцам в трансферном плане.
Помимо поиска замены Мохамеду Салаху, красным предстоит найти качественного вратаря на следующий сезон. Как сообщает источник, Ливерпуль рассматривает в качестве нового вратаря Диогу Кошту.
Отмечается, что голкипер сборной Португалии и Порту заслужил хорошую репутацию в клубе благодаря своему умению сохранять ворота «сухими». Мерсисайдцы нацелены сделать официальный запрос по 26-летнему игроку.
В этом сезоне капитан португальской команды сумел закончить «на ноль» 31 матч в португальском чемпионате и пропустил около 15 мячей.
К слову, лидер сборной Египта выбыл до конца сезона.
