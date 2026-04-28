У Арбелоа возник конфликт с ветераном испанской сборной

У главного тренера Альваро Арбелоа возник конфликт с Дани Карвахалем, об этом сообщает The Athletic.

Как пишет издание, источником конфликта между специалистом и ветераном "красной фурии" стало то, что на пресс-конференции после матча с Алавесом Арбелоа спросили о нехватке игрового времени у Карвахаля, на что он ответил: "У меня в составе 23 игрока. Если позволите, я буду думать о том, что лучше для моей команды".

Позже 34-летний защитник не вышел на поле и в матче с Бетисом в минувшую пятницу, помимо него также отсутствовал другой испанец, а именно полузащитник Дани Себальос. Добавим, что и хавбек, и защитник могут покинуть расположение Реала этим летом.

Источник передает, что Арбелоа имеет хорошие отношения со звездами Реала, особенно с Винисиусом Жуниором, а вот касательно футболистов с испанским паспортом у Альваро имеются специфические отношения.

К слову, Реал нацелился на тренера, который выиграл Мундиаль.

