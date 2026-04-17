iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек Реала может переехать в Нидерланды

Аякс провел переговоры с Дани Себальосом.
Сегодня, 09:45       Автор: Андрей Безуглый
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Аякс активно интересуется Дани Себальосом, пишет Маттео Моретто.

Напомним, что 29-летний испанец хочет покинуть Реал предстоящим летом. Однако клуб не хочет отпускать его бесплатно, но готов продать.

Основным претендентом ранее считался Бетис, за который Себальос уже играл. А теперь им придется конкурировать с Аяксом.

Инсайдер пишет, что нидерландский клуб уже провел предварительные переговоры с полузащитником, но неизвестно, заинтересован ли сам игрок в таком переходе.

Ранее также сообщалось, что в Реале определились с судьбой Арбелоа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Себальос

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK