Хавбек Реала может переехать в Нидерланды

Аякс активно интересуется Дани Себальосом, пишет Маттео Моретто.

Напомним, что 29-летний испанец хочет покинуть Реал предстоящим летом. Однако клуб не хочет отпускать его бесплатно, но готов продать.

Основным претендентом ранее считался Бетис, за который Себальос уже играл. А теперь им придется конкурировать с Аяксом.

Инсайдер пишет, что нидерландский клуб уже провел предварительные переговоры с полузащитником, но неизвестно, заинтересован ли сам игрок в таком переходе.

