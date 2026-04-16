iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Реале определились с судьбой Арбелоа

Тренер получит еще один шанс.
Вчера, 22:25       Автор: Андрей Безуглый
Альваро Арбелоа / Getty Images
В Реале определились с будущим Альваро Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов, пишет RTVE.

Мадридский клуб намерен оставить 43-летнего специалиста у руля на следующий сезон.

В клубе считают, что Арбелоа неплохо справляется и им нравится курс, которого придерживается испанский тренер.

Кроме того, сейчас на рынке нет достойной альтернативы. Ключевыми вариантами считаются Клопп и Зидан, но они точно не согласятся.

Под руководством Арбелоа Реал выиграл 13 матчей, один раз сыграл вничью и проиграл еще семь игр.

Ранее также сообщалось, что Массимилиано Аллегри может быть доступен летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альваро Арбелоа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера в ЛК, а также игры Ноттингема, Сельты и Болоньи в Лиге Европы
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:15
Лига Европы: Фрайбург и Брага преодолели стадию 1/4 финала, английское противостояние в полуфинале
Вчера, 23:59
Лига конференций23:59
Шахтер получил соперника в полуфинале Лиги конференций
Формула 123:40
Херберт озвучил вероятный карьерный путь Ферстаппена
Европа23:28
Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова
Теннис23:00
Олейникова выбыла с турнира в Руане
Лига конференций22:30
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Европа22:25
В Реале определились с судьбой Арбелоа
Бокс21:52
Усик дал совет Джошуа по поводу подготовки к бою с Фьюри
Лига конференций21:45
Шахтер сыграл с АЗ вничью и прошел в полуфинал
Украина21:10
Суперлига: Днепр разгромил Ровно в первом матче полуфинальной серии плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK