В Реале определились с судьбой Арбелоа

Тренер получит еще один шанс.

В Реале определились с будущим Альваро Арбелоа после вылета из Лиги чемпионов, пишет RTVE.

Мадридский клуб намерен оставить 43-летнего специалиста у руля на следующий сезон.

В клубе считают, что Арбелоа неплохо справляется и им нравится курс, которого придерживается испанский тренер.

Кроме того, сейчас на рынке нет достойной альтернативы. Ключевыми вариантами считаются Клопп и Зидан, но они точно не согласятся.

Под руководством Арбелоа Реал выиграл 13 матчей, один раз сыграл вничью и проиграл еще семь игр.

Ранее также сообщалось, что Массимилиано Аллегри может быть доступен летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!