Милан может лишиться главного тренера

Руководство не поддерживает Аллегри.
Сегодня, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри может покинуть команду, пишет Corriere dello Sport.

Сообщается, что специалист недоволен отношением руководства клуба. Они не оказывали ему никакой поддержки в течение сезона.

При этом, если Милан не выйдет в Лигу чемпионов, Аллегри вовсе могут уволить вместе со спортивным директором Игли Таре.

А в случае, если "россонери" все же попадут в главный еврокубок, Аллегри может покинуть команду по собственному желанию.

После 32-х туров Милан занимает третью строчку, отставая на 12 очков от лидирующего Интера.

Ранее также сообщалось, что лидер Интера близок к уходу из клуба.

 

