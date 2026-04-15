Барселона активизировала переговоры по Бастони

Каталонцы хотят завершить сделку до ЧМ.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Алессандро Бастони / Getty Images

Барселона срочно пытается усилить защиту, пишет Diario Sport.

Каталонцы после поражения в Лиге чемпионов активизировала попытки подписать Алессандро Бастони.

Барселона хочет закрыть сделку до начала чемпионата мира. Если не удастся договориться до середины июня, каталонцы просто переключаться на другую цель.

Ожидается, что защитник Интера обойдется в примерно 60 млн евро, не включая бонусы. 

Сам Бастони рад перейти в Барселону, но предпочел бы отложить переговоры до завершения сезона.

Ранее также сообщалось, что вингер Барселоны может попасть под санкции УЕФА.

