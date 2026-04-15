Барселона активизировала переговоры по Бастони

Барселона срочно пытается усилить защиту, пишет Diario Sport.

Каталонцы после поражения в Лиге чемпионов активизировала попытки подписать Алессандро Бастони.

Барселона хочет закрыть сделку до начала чемпионата мира. Если не удастся договориться до середины июня, каталонцы просто переключаться на другую цель.

Ожидается, что защитник Интера обойдется в примерно 60 млн евро, не включая бонусы.

Сам Бастони рад перейти в Барселону, но предпочел бы отложить переговоры до завершения сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!