Звезда Барселоны может быть наказан УЕФА

Рафинья провоцировал фанатов Атлетико.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья может получить наказание, пишет AS.

После поражения от Атлетико бразилец провоцировал фанатов мадридцев. В частности Рафинья показал, что они вылетят в следующей стадии.

УЕФА внимательно изучает дело, вину Рафиньи усугубляют те факты, что он не был в составе на матч, а также после матча критиковал судейство.

Ранее УЕФА наказывал игроков за подобные действия дисквалификациями. Однако Рафинья впоследствии принес официальные извинения.

Ранее также сообщалось, что также был оштрафован Шахтер.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

"Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико "Нас ограбили": Игрок Барселоны пожаловался на судейство в противостоянии с Атлетико
Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне Травма Рафиньи вызвала раздражение в Барселоне
Рафинья травмировался в матче сборной Бразилии Рафинья травмировался в матче сборной Бразилии
Рафинья готов к возвращению на поле Рафинья готов к возвращению на поле

Видео

Усик и Верхувен провели битву взглядов
Усик и Верхувен провели битву взглядов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Бавария - Реал и Арсенал - Спортинг в 1/4 финала Лиги чемпионов, доигровка матча УПЛ
просмотров
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария с Реалом и Арсенал со Спортингом определят полуфиналистов
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров

Последние новости

Биатлон21:07
Пидручный решил сменить личного тренера
Европа20:30
Экс-хавбек сборной Англии завершил карьеру
Украина19:32
УПЛ: Металлист 1925 разгромил Верес в доигровке матча 15-го тура
Украина19:28
Хет-трик Итодо принес Металлисту 1925 легкую победу
Лига Чемпионов18:35
Звезда Барселоны может быть наказан УЕФА
Европа17:52
Манчестер Юнайтед потерял двух игроков накануне матча с Челси
Украина17:12
Шахтер получил солидный штраф
Бокс15:15
Промоутер Джошуа сообщил, когда планируют устроить бой с Фьюри
Европа14:40
Нападающий Ливерпуля получил тяжелую травму и пропустит ЧМ-2026
Европа13:59
Рома приняла окончательное решение по поводу будущего Довбика
