Звезда Барселоны может быть наказан УЕФА

Вингер Барселоны Рафинья может получить наказание, пишет AS.

После поражения от Атлетико бразилец провоцировал фанатов мадридцев. В частности Рафинья показал, что они вылетят в следующей стадии.

УЕФА внимательно изучает дело, вину Рафиньи усугубляют те факты, что он не был в составе на матч, а также после матча критиковал судейство.

Ранее УЕФА наказывал игроков за подобные действия дисквалификациями. Однако Рафинья впоследствии принес официальные извинения.

Ранее также сообщалось, что также был оштрафован Шахтер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!