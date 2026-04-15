Шахтер получил солидный штраф

Государственное агенство PlayCity оштрафовало Шахтер.

Донецкий клуб был уличен в нарушение правил рекламы азартных игр. Национальный мониторонг нашел нарушения на сайте "горняков".

Теперь Шахтер должен выплатить 5 млн грн штрафа в течение трех месяцев. В клубе пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, что это не первый случай, когда PlayCity штрафует украинские клубы. Ранее по той же причины Динамо также обязали выплатить более 5 млн грн.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!