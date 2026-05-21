Колос нанес поражение чемпиону Украины

Шахтер отдал три очка ковалевцам.
Сегодня, 17:33       Автор: Андрей Безуглый
Шахтер - Колос / ФК Колос

В четверг, 21 мая, Колос встречался с Шахтером в рамках последнего тура УПЛ. "Горняки" уже гарантировали себе золото, и для соперника матч также уже не имел никакой турнирной ценности.

Стоит отметить, что в старте ковалевцев вышел экс-игрок Шахтера Тарас Степанко, который провел свой последний матч в карьере.

Хозяева начали ярко, и уже на 8-й минуте Пахолюк перевел удар Невертона в каркас. Еще была попытка от Азарови, но в целом Колос наконец сумел отодвинуть игру от своих ворот и даже так же расстрелять каркас ворот Фесюна.

На старте второго тайма Колос открыл счет. Фесюн парировал удар Хрипчука, но в следующем моменте Тахири идеально закинул мяч в ворота головой. После этого команда Костышина откатилась в оборону, не позволяя сопернику дойти до своих ворот.

Шахтер имел пару неплохих подходов, но реализация подвела "горняков", подарив Колосу три очка.

Шахтер - Колос 0:1
Гол: Тахири, 49 

Шахтер: Фесюн — Азаров, Назарина (Арройо, 70), Бондарь (Тобиас, 59), Грам — Очеретько (Бондаренко, 75), Невертон (Швед, 59), Изаки, Марлон Гомес (Крыскив, 46), Обах – Мейреллиш

Колос: Пахолюк – Рухадзе, Бондаренко, Хрипчук (Понедельник, 75), Поправка – Ррапай (Денисенко, 75), Степаненко (Элиас, 62), Гагнидзе – Салабай, Тахири (Челядин, 79), Гусол (Кане, 46)

 

