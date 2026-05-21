Уоррен готовит арену на реванш Дюбуа - Уордли

Второй бой переезжает на футбольный стадион.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен ожидает, что реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли состоится осенью.

Глава Queensberry Promotions подтвердил, что работа над вторым боем уже ведётся.

Отмечается, что, поскольку первый бой собрал рекордные 18 тысяч зрителей на Co-op Live Arena в Манчестере, в промоушене считают, что реванш привлечёт ещё большую аудиторию.

В связи с этим среди возможных мест проведения второго боя называют арену Тоттенхэм Хотспур, а также Эмирейтс.

К слову, стало известно, что победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC.

