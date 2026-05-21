Карузо установил достижение среди резервистов в финалах конференции

Первый запасной с 40 очками и 10 трёхочковыми в финале.

Защитник Оклахомы Алекс Карузо сумел стать самым результативным в своей команде среди запасных против Сан-Антонио.

В первой игре он сумел набрать 31 очко, 8 из 14 из-за дуги, но этого не хватило, чтобы победить Сперс, однако во второй игре в серии Алекс отметился 17 очками.

Он сделал 3 подбора и 5 передач за 25 минут, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 4 из 4 с линии, и по совокупности двух матчей он стал первым, кому удалось набрать 40 и более очков при 10 трёхочковых.

CARUSO IS HOOPIN' IN THE WEST FINALS!



GAME 1: 31 PTS, 8 3PM

GAME 2: 17 PTS, 3 3PM



He's the first player in NBA history to total 40+ PTS and 10+ 3PM off the bench over a two-game span in a Conference Finals series 🤯



Thunder win Game 2 to even the series at 1-1 🍿 pic.twitter.com/QBcINBA0Ci — NBA (@NBA) May 21, 2026

Тем самым Алекс Карузо установил достижение для игроков скамейки в финалах конференций НБА.

К слову, защитник Сан-Антонио получил травму. Известно, сыграет ли он ещё в серии против Оклахомы.

