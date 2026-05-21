iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Колорадо дома проиграл Вегасу

Вашему вниманию результат и обзор матча игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:56       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на четверг, 21 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Результат матча плей-офф НХЛ за 20 мая

Колорадо – Вегас – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Счет в серии: 0-1

Шайбы:
0:1 – 32 Кохлан (Сиссонс, Саад)
0:2 – 35 Дорофеев (Гертл, Марнер)
0:3 – 41 Хауден (Хаттон)
1:3 – 45 Ничушкин (Колтон)
2:3 – 57 Ландескуг (Тэйвс, Маккиннон)
2:4 – 59 Дауд (Андерссон, Айкел)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе
Моуринью определился с первым трансфером для Реала Моуринью определился с первым трансфером для Реала
Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026
Кубок Стэнли: Колорадо проиграл в первом матче финала Запада Кубок Стэнли: Колорадо проиграл в первом матче финала Запада

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа10:21
Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе
Европа09:49
Моуринью определился с первым трансфером для Реала
ЧМ-202609:28
Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026
НХЛ09:00
Кубок Стэнли: Колорадо проиграл в первом матче финала Запада
НХЛ08:56
Плей-офф НХЛ: Колорадо дома проиграл Вегасу
НБА08:46
Плей-офф НБА: Оклахома сравняла счет в серии во втором матче с Сан-Антонио
НБА08:42
Плей-офф НБА: Оклахома победила Сан-Антонио
НБА08:29
Защитник Сан-Антонио получил травму
Европа07:56
Артета получит улучшенное соглашение от Арсенала
Европа07:27
Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK