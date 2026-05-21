Плей-офф НБА: Оклахома победила Сан-Антонио
В ночь на четверг, 21 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.
Результат матча плей-офф НБА за 20 мая
Оклахома-Сити – Сан-Антонио – 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25)
Счет в серии – 1-1
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (30 + 9 передач), Холмгрен (13), Хартенштайн (10 + 13 подборов), Дорт (8), Джейлен Уильямс (4) – стартовый состав; Карузо (17), Маккейн (12), Уоллес (12), Митчелл (10), Джейлин Уильямс (6), Виггинс (0), Джо (0).
Сан-Антонио: Касл (25 + 8 передач + 9 потерь), Васселл (22), Вембаньяма (21 + 17 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Харпер (12), Шемпени (8) – стартовый состав; К. Джонсон (10), Маклафлин (6), Барнс (5), Корнет (4), Брайант (0).
