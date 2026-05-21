Артета получит улучшенное соглашение от Арсенала

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, после завоевания Арсеналом чемпионства АПЛ спустя 22 года руководство "канониров" хочет предложить новый контракт Микелю Артете.

По имеющейся информации, теперь у испанского специалиста будут улучшенные финансовые условия, а именно существенное повышение зарплаты по сравнению с нынешними 5 миллионами фунтов в год.

Также новый контракт будет включать значительные бонусы за успехи в Лиге чемпионов. Добавим, что активная фаза переговоров состоится после финала Лиги чемпионов вне зависимости от результата матча.

🚨 Mikel Arteta, expected to sign new deal at Arsenal this year as part of long term plan.



Decision made on club side since February, new deal offered with pay rise and Arteta happy to continue.



Talks to follow after the UCL final and in the summer, no rush but direction clear. pic.twitter.com/SFr6ljXKrn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2026

Отмечается, что действующий контракт Артеты с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года, однако он может быть продлён. Напомним, что Микель возглавляет лондонскую команду с 2019 года.

Тем временем английская команда одержала убедительную победу в решающем поединке Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!