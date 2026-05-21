iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Артета получит улучшенное соглашение от Арсенала

Получает новый контракт с значительным повышением зарплаты.
Сегодня, 07:56       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, после завоевания Арсеналом чемпионства АПЛ спустя 22 года руководство "канониров" хочет предложить новый контракт Микелю Артете.

По имеющейся информации, теперь у испанского специалиста будут улучшенные финансовые условия, а именно существенное повышение зарплаты по сравнению с нынешними 5 миллионами фунтов в год.

Также новый контракт будет включать значительные бонусы за успехи в Лиге чемпионов. Добавим, что активная фаза переговоров состоится после финала Лиги чемпионов вне зависимости от результата матча.

Отмечается, что действующий контракт Артеты с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года, однако он может быть продлён. Напомним, что Микель возглавляет лондонскую команду с 2019 года.

Тем временем английская команда одержала убедительную победу в решающем поединке Лиги Европы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Арсенал Лондон

Статьи по теме

Вингер Арсенала вошёл в историю команды по количеству голов Вингер Арсенала вошёл в историю команды по количеству голов
Арсенал стал чемпионом АПЛ-2025/26 Арсенал стал чемпионом АПЛ-2025/26
Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги Арсенал минимально обыграл аутсайдера лиги
Дембеле может не сыграть в финале Лиги чемпионов Дембеле может не сыграть в финале Лиги чемпионов

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч УПЛ и Бундеслиги
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа10:21
Стал известен вердикт по апелляции Саутгемптона в Чемпионшипе
Европа09:49
Моуринью определился с первым трансфером для Реала
ЧМ-202609:28
Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026
НХЛ09:00
Кубок Стэнли: Колорадо проиграл в первом матче финала Запада
НХЛ08:56
Плей-офф НХЛ: Колорадо дома проиграл Вегасу
НБА08:46
Плей-офф НБА: Оклахома сравняла счет в серии во втором матче с Сан-Антонио
НБА08:42
Плей-офф НБА: Оклахома победила Сан-Антонио
НБА08:29
Защитник Сан-Антонио получил травму
Европа07:56
Артета получит улучшенное соглашение от Арсенала
Европа07:27
Команда Месси близка к подписанию игрока МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK