Вингер Арсенала вошёл в историю команды по количеству голов

Теперь есть в списке исторической тройки "канониров".

Букайо Сака стал третьим игроком клуба, достигшим отметки в 50+ голов и 50+ ассистов в АПЛ.

Пока на его счету 60 голов и 50 результативных передач за лондонский клуб. Таким образом, он присоединился к легендам Арсенала.

А именно речь идёт о Тьерри Анри и Деннисе Бергкампе, также достигавших подобных показателей. У француза во время завершения карьеры в составе "канониров" было 175 голов и 74 ассиста, а у нидерландца - 87 мячей и 94 передачи.

50 + 50 - Aged 24 years and 255 days today, Bukayo Saka is the second youngest player in Premier League history to register both 50+ goals and 50+ assists, behind only Wayne Rooney (24 years, 84 days). Production. pic.twitter.com/q6FQIP8C8w — OptaJoe (@OptaJoe) May 18, 2026

В нынешнем сезоне вингер забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 48 матчах.

К слову, спустя 22 года Арсенал стал чемпионом АПЛ.

