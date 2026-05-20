Вингер Арсенала вошёл в историю команды по количеству голов

Теперь есть в списке исторической тройки "канониров".
Сегодня, 07:49       Автор: Валентина Чорноштан
Букайо Сака / Getty Images

Букайо Сака стал третьим игроком клуба, достигшим отметки в 50+ голов и 50+ ассистов в АПЛ.

Пока на его счету 60 голов и 50 результативных передач за лондонский клуб. Таким образом, он присоединился к легендам Арсенала.

А именно речь идёт о Тьерри Анри и Деннисе Бергкампе, также достигавших подобных показателей. У француза во время завершения карьеры в составе "канониров" было 175 голов и 74 ассиста, а у нидерландца - 87 мячей и 94 передачи.

В нынешнем сезоне вингер забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 48 матчах.

К слову, спустя 22 года Арсенал стал чемпионом АПЛ.

