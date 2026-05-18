iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дембеле может не сыграть в финале ЛЧ

Испытал дискомфорт и сразу ушёл в раздевалку.
Сегодня, 07:50       Автор: Валентина Чорноштан
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Накануне прошёл матч ПСЖ против ФК Париж, столичные команды разошлись со счётом 2:1 в пользу подопечных Антуана Комбуаре.

Помимо обидного поражения, ПСЖ потерял своего ключевого игрока, Усман Дембеле получил травму.

Отмечается, что француз вышел со старта, но был заменён на 27-й минуте. Он поделился с тренером, что испытывает мышечный дискомфорт, пишет RMC Sport.

Однако вингер сказал, что не почувствовал намёка на разрыв мышцы. Добавим, что 30 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов сразится против Арсенала.

К слову, капитан Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финал Лиги чемпионов ПСЖ Лига 1 Арсенал Лондон Усман Дембеле ФК Париж

Статьи по теме

Оценка Забарного в матче против Ланса Оценка Забарного в матче против Ланса
ПСЖ с Забарным стал чемпионом Франции ПСЖ с Забарным стал чемпионом Франции
IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах IFAB может изменить правила борьбы в штрафной при стандартах
Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с Усиком Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с Усиком

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Бокс09:58
Хирн оценил шансы на третий бой его клиента с Усиком
Европа09:32
Худший против Сандерленду. Как оценили Миколенко?
Европа09:09
Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо
НБА08:41
Плей-офф НБА: Кливленд разгромил Детройт и прошел в финал Востока
НБА08:37
Плей-офф НБА: Детройт уступил Кливленду
НБА08:23
Кливленд впервые в финале Востока с 2018 года
Европа08:10
Оценка Цыганкова за проигрыш в 37-м туре Ла Лиги
Лига Чемпионов07:50
Дембеле может не сыграть в финале ЛЧ
Европа07:20
Оценка Ярмолюка в игре против Кристал Пэлас
Европа07:05
Футбол сегодня: Арсенал против Бернли, доигровка 29-го тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK