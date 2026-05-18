Дембеле может не сыграть в финале ЛЧ

Испытал дискомфорт и сразу ушёл в раздевалку.

Накануне прошёл матч ПСЖ против ФК Париж, столичные команды разошлись со счётом 2:1 в пользу подопечных Антуана Комбуаре.

Помимо обидного поражения, ПСЖ потерял своего ключевого игрока, Усман Дембеле получил травму.

Отмечается, что француз вышел со старта, но был заменён на 27-й минуте. Он поделился с тренером, что испытывает мышечный дискомфорт, пишет RMC Sport.

Однако вингер сказал, что не почувствовал намёка на разрыв мышцы. Добавим, что 30 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов сразится против Арсенала.

