Севилья - Реал 0:1: обзор матча и результат игры 17.05.2026

Гол Винисиуса Жуниора обеспечил мадридцам минимальную победу.
Сегодня, 22:10       Автор: Игорь Мищук
Реал обыграл Севилью / Getty Images

В воскресенье, 17 мая, Севилья принимала на своем поле Реал в матче 37-го тура испанской Ла Лиги.

"Сливочным" удалось взять три очка в гостевом поединке, одержав над соперником минимальную победу со счетом 1:0.

Реал сумел отличиться еще в начале встречи, реализовав при этом свой единственный за весь матч удар в створ ворот соперника. На 15-й минуте результативный удар себе в актив записал Винисиус Жуниор. Килиан Мбаппе после подачи с фланга поборолся на линии штрафной за мяч, который отскочил к бразильцу, а тот отправил его в правый нижний угол. Второй тайм команды провели без голов.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч, продолжая восстанавливаться после вирусной инфекции.

Набрав 83 балла, Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Севилья с 43 пунктами идет на 13-й позиции.

Статистика матча Севилья - Реал 37-го тура чемпионата Испании

Севилья - Реал 0:1

Гол: Винисиус Жуниор, 15

Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 1.02
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 14 - 12
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 4 - 4
Фолы: 18 - 12

Севилья: Влаходимос - Кармона (Х. Санчес, 70), Кастрин, Салас, Суасо - Варгас (Эджуке, 54), Гудель (Агуме, 54), Соу, Осо - Адамс, Мопе (А. Санчес, 54)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Гюйсен, Фран - Браим (Трент, 77), Чуамени (Камавинга, 70), Беллингем (Лейва, 87), Питарч (Мастантуоно, 70) - Мбаппе, Винисиус (Гонсало, 77)

Предупреждения: Гудель, А. Санчес, Х. Санчес, Агумэ.

