Синнер стал обладателем уникального достижения

Первая ракетка мира Янник Синнер установил очередное достижение.

Накануне 24-летний итальянец обыграл в финале турнира в Риме Каспера Рууда. Это сделало Синнера самым молодым обладателем "Золотого Мастерса".

Единственный, кому также покорилось это достижение - это Новак Джокович. Но серб оформил "Золотой Мастерс" лишь в 31 год.

Также Синнер стал вторым после Надаля, кто выиграл все три грунтовых Мастерса (Монте-Карло, Мадрид и Рим), а также стал первым, кто выиграл шесть турниров подряд.

Следующим турниром для итальянца станет Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос.

Ранее также турнир в Риме выиграла Элина Свитолина.

