iSport.ua
Русский Українська

Синнер стал обладателем уникального достижения

Итальянец победил на турнире в Риме.
Вчера, 22:47       Автор: Андрей Безуглый
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Первая ракетка мира Янник Синнер установил очередное достижение.

Накануне 24-летний итальянец обыграл в финале турнира в Риме Каспера Рууда. Это сделало Синнера самым молодым обладателем "Золотого Мастерса".

Единственный, кому также покорилось это достижение - это Новак Джокович. Но серб оформил "Золотой Мастерс" лишь в 31 год.

Также Синнер стал вторым после Надаля, кто выиграл все три грунтовых Мастерса (Монте-Карло, Мадрид и Рим), а также стал первым, кто выиграл шесть турниров подряд.

Следующим турниром для итальянца станет Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос.

Ранее также турнир в Риме выиграла Элина Свитолина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

Статьи по теме

Синнер побил рекорд Джоковича на уровне Мастерса Синнер побил рекорд Джоковича на уровне Мастерса
Синнер обыграл Алькараса в битве за статус первой ракетки мира Синнер обыграл Алькараса в битве за статус первой ракетки мира
Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем
Итальянский талант сравнился с Джоковичем по серии выигранных сетов на Мастерс Итальянский талант сравнился с Джоковичем по серии выигранных сетов на Мастерс

Видео

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Шахтер победил Кривбасс, Оболонь одолела Колос, Карпаты обыграли Верес
просмотров

Последние новости

Европа00:18
Барселона уверенно обыграла Бетис в завершающем домашнем матче
Вчера, 23:50
Европа и мир23:50
Чемпионат мира по хоккею-2026: Латвия одержала победу над Германией, Норвегия разгромила Словению
НБА23:18
Гилджес-Александер второй сезон подряд признан MVP НБА
Теннис22:47
Синнер стал обладателем уникального достижения
Европа22:10
Реал справился в гостях с Севильей
Европа22:02
Жирона минимально уступила Атлетико
Бокс21:32
"Возможно, ему нужны деньги": Экс-промоутер Ломаченко отреагировал на его вероятное возвращение
Европа21:30
Португальский гранд объявил об уходе капитана
Киберспорт20:50
NaVi сыграют с русней на старте плей-офф DreamLeague Season 29
Мотоспорт20:25
Чемпион мира-2014 получил переломы в результате страшной аварии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK