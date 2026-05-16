iSport.ua
Русский Українська

Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме

Украинская теннисистка в третий раз триумфовала на турнире в столице Италии.
Сегодня, 21:59       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В субботу, 16 мая, украинка Элина Свитолина (№10 WTA) стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме.

В финальном поединке соревнований в столице Италии украинская теннисистка противостояла четвертой ракетке мира Коко Гауфф (WTA №4) из США и одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7, 6:2.

Читай также: Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме

Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты. Украинка в этом матче дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов.

Для Свитлиной и Гауфф это была шестая очная встреча, и теперь счет 4:2 в пользу украинской теннисистки.

WTA 1000, Рим, Италия
Финал

Элина Свитолина (Украина) - Коко Гауфф (США) 6:4, 6:7(3), 6:2

Свитолина завоевала свой пятый титул на турнирах WTA 1000 и третий в Риме. Ранее в столице Италии украинская теннисистка побеждала в 2017 и 2018 годах. Также на счету украинки чемпионства на "тысячниках" в Дубае-2017 и Торонто-2017.

Всего для Свитолиной этот трофей стал 20-м на уровне Тура в 25-ти сыгранных финалах.

В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка поднимется на три позиции и будет занимать седьмое место.

Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская стала победительницей турнира в Парме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA Коко Гауфф

Статьи по теме

Стародубцева не смогла пробиться в финал турнира в Париже Стародубцева не смогла пробиться в финал турнира в Париже
Ястремская завоевала трофей на турнире в Парме Ястремская завоевала трофей на турнире в Парме
Ястремская стала победительницей турнира в Парме Ястремская стала победительницей турнира в Парме
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
просмотров
Свитолина одолела Швентек и сыграет в финале турнира в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Теннис21:59
Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме
Европа21:33
Левандовски объявил окончательное решение по поводу своего будущего
Европа20:59
Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
Украина20:35
Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры
Теннис19:49
Стародубцева не смогла пробиться в финал турнира в Париже
Европа19:05
Манчестер Сити взял Кубок Англии, одолев в финале Челси
Теннис18:40
Ястремская завоевала трофей на турнире в Парме
Теннис18:28
Ястремская стала победительницей турнира в Парме
Европа17:50
Селтик вырвал победу над Хартс и стал чемпионом Шотландии
Украина17:15
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли Полтаву перед финалом Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK