Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме

Украинская теннисистка в третий раз триумфовала на турнире в столице Италии.

В субботу, 16 мая, украинка Элина Свитолина (№10 WTA) стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме.

В финальном поединке соревнований в столице Италии украинская теннисистка противостояла четвертой ракетке мира Коко Гауфф (WTA №4) из США и одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7, 6:2.

Соперницы провели на корте 2 часа 52 минуты. Украинка в этом матче дважды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов.

Для Свитлиной и Гауфф это была шестая очная встреча, и теперь счет 4:2 в пользу украинской теннисистки.

WTA 1000, Рим, Италия

Финал

Элина Свитолина (Украина) - Коко Гауфф (США) 6:4, 6:7(3), 6:2

Свитолина завоевала свой пятый титул на турнирах WTA 1000 и третий в Риме. Ранее в столице Италии украинская теннисистка побеждала в 2017 и 2018 годах. Также на счету украинки чемпионства на "тысячниках" в Дубае-2017 и Торонто-2017.

Всего для Свитолиной этот трофей стал 20-м на уровне Тура в 25-ти сыгранных финалах.

В обновленном рейтинге WTA украинская теннисистка поднимется на три позиции и будет занимать седьмое место.

Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская стала победительницей турнира в Парме.

