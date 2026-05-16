iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Английский форвард завершил нынешний чемпионат с 36 голами в активе.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Бавария в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги одержала на своем поле разгромную победу со счетом 5:1 над Кельном.

Хет-трик в этом поединке оформил нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн и в очередной раз выиграл гонку бомбардиров чемпионата Германии.

Читай также: Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии

32-летний английский форвард завершил нынешний сезон Бундеслиги с 36 забитыми мячами в 31 сыгранном матче и третий раз подряд стал лучшим голеадором.

В своем первом сезоне после перехода в Баварию Кейн возглавил список бомбардиров также с 36 голами, а в предыдущей кампании - с 26 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Бавария заключила новые контракты с двумя ветеранами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига чемпионат Германии Гарри Кейн

Статьи по теме

Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Кейн повторил уникальное достижение ван Нистелроя в ЛЧ Кейн повторил уникальное достижение ван Нистелроя в ЛЧ
Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года Лучше Джеррарда. Лидер Баварии побил рекорд 2008 года
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Англии, матчи Бундеслиги и украинских лиг
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Теннис22:25
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
Теннис21:59
Свитолина завоевала титул на "тысячнике" в Риме
Европа21:33
Левандовски объявил окончательное решение по поводу своего будущего
Европа20:59
Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
Украина20:35
Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры
Теннис19:49
Стародубцева не смогла пробиться в финал турнира в Париже
Европа19:05
Манчестер Сити взял Кубок Англии, одолев в финале Челси
Теннис18:40
Ястремская завоевала трофей на турнире в Парме
Теннис18:28
Ястремская стала победительницей турнира в Парме
Европа17:50
Селтик вырвал победу над Хартс и стал чемпионом Шотландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK