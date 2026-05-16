Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги

Английский форвард завершил нынешний чемпионат с 36 голами в активе.

Бавария в заключительном 34-м туре немецкой Бундеслиги одержала на своем поле разгромную победу со счетом 5:1 над Кельном.

Хет-трик в этом поединке оформил нападающий мюнхенской команды Гарри Кейн и в очередной раз выиграл гонку бомбардиров чемпионата Германии.

32-летний английский форвард завершил нынешний сезон Бундеслиги с 36 забитыми мячами в 31 сыгранном матче и третий раз подряд стал лучшим голеадором.

В своем первом сезоне после перехода в Баварию Кейн возглавил список бомбардиров также с 36 голами, а в предыдущей кампании - с 26 забитыми мячами.

