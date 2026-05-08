Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Альфонсо Дэвис угодил в лазарет мюнхенского клуба.
Бавария в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего левого защитника Альфонсо Дэвиса.
25-летний футболист получил травму в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:1).
Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, канадскому защитнику диагностировали повреждение подколенного сухожилия левой ноги. На восстановление игроку потребуется несколько недель.
В нынешнем сезоне Дэвис провел в составе Баварии во всех турнирах 23 матча, отличившись одним голом и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Бавария готовится заключить новый контракт с голкипером Мануэлем Нойером.
