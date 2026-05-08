iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы

Альфонсо Дэвис угодил в лазарет мюнхенского клуба.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Бавария в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего левого защитника Альфонсо Дэвиса.

25-летний футболист получил травму в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:1).

Читай также: Бавария в 35-й раз стала чемпионом Германии

Как сообщает официальный сайт мюнхенского клуба, канадскому защитнику диагностировали повреждение подколенного сухожилия левой ноги. На восстановление игроку потребуется несколько недель.

В нынешнем сезоне Дэвис провел в составе Баварии во всех турнирах 23 матча, отличившись одним голом и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария готовится заключить новый контракт с голкипером Мануэлем Нойером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария альфонсо дэвис

Статьи по теме

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
ПСЖ взял верх над Баварией в феерическом голепаде ПСЖ взял верх над Баварией в феерическом голепаде
Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца Бавария совершила безумный камбек в матче против Майнца
Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером Бавария готовится заключить новый контракт с Нойером

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, Лиги 1
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
просмотров
Плей-офф НБА: Детройт и Оклахома одержали вторые победы в своих сериях
просмотров

Последние новости

Европа16:58
Форвард-неудачник может вернуться в Европу
Европа и мир16:50
Украина - Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 по хоккею в Дивизионе IА
Украина16:35
УПЛ: Кривбасс обыграл Карпаты, Колос встретится с Кудривкой, а Полесье - с Александрией
Европа16:30
Лучший футболист Бундеслиги-2022 снова оказался на трансфере
Украина16:20
Кривбасс одержал минимальную победу над Карпатами
Европа15:58
Защитник Баварии выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа15:29
Украинцы в Жироне могут получить нового тренера
Бокс15:00
Усик - Верховен: когда и где состоится бой
Бокс14:37
"Мы на финишной прямой": Мейвезер рассказал об организации реванша с Пакьяо
Лига конференций13:58
Эгиналду претендует на звание автора лучшего гола игрового дня Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK