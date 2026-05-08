Украинцы в Жироне могут получить нового тренера

Главный тренер Жироны Мичел Санчес может покинуть каталонский клуб ближайшим летом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в назначении 50-летнего испанского специалиста на пост наставника команды заинтересован Аякс.

Читай также: Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта

По информации источника, несмотря на слухи о возможном приглашении нынешнего тренера Ливерпуля Арне Слота, именно Мичел рассматривается амстердамским клубом как приоритетная цель.

При этом Аякс также составил расширенный список из трех потенциальных кандидатов на случай, если возникнут трудности в переговорах с испанцем.

Жирона под руководством Мичела в нынешнем сезоне занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков в 34 сыгранных матчах.

Напомним, что сейчас в каталонской команде вступают три украинца: вингер Виктор Цыганков, нападающий Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

Ранее еще один украинский нападающий подтвердил, что летом перейдет в Жирону.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!