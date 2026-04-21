Цыганков отличился голом в матче Ла Лиги с Бетисом

Во вторник, 21 апреля, Жирона встречается на своем поле в Бетисом в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда вышла вперед в поединке уже в дебюте игры благодаря голу украинца Виктора Цыганкова.

Читай также: Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната

На седьмой минуте Клаудио Эчеверри вошел в штрафную соперника, накрутил защитников, однако его удар был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к украинскому вингеру, который пробил в левый нижний угол ворот.

Для Цыганкова этот гол стал седьмым в 28 матчах за Жирону во всех турнирах нынешнего сезона. Также на счету украинца четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта.

