Цыганков отличился голом в матче Ла Лиги с Бетисом

Украинский вингер Жироны открыл счет в поединке.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Во вторник, 21 апреля, Жирона встречается на своем поле в Бетисом в рамках 33-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда вышла вперед в поединке уже в дебюте игры благодаря голу украинца Виктора Цыганкова.

Читай также: Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната

На седьмой минуте Клаудио Эчеверри вошел в штрафную соперника, накрутил защитников, однако его удар был заблокирован. Тем не менее мяч удачно отскочил к украинскому вингеру, который пробил в левый нижний угол ворот.

Для Цыганкова этот гол стал седьмым в 28 матчах за Жирону во всех турнирах нынешнего сезона. Также на счету украинца четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона обсуждает с Цыганковым продление контракта.

Статьи по теме

Оценки украинских легионеров в матче Реал - Жирона Оценки украинских легионеров в матче Реал - Жирона
Жирона с Цыганковым отобрала очки у Реала с Луниным Жирона с Цыганковым отобрала очки у Реала с Луниным
Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд Чемпионат мира по снукеру-2026: Трамп и Ицзэ вышли в следующий раунд
Челси продлил серию безголевых поражений, оконфузившись против Брайтона Челси продлил серию безголевых поражений, оконфузившись против Брайтона

Видео

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

