Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната

Украинского нападающего Жироны Владислава Ваната ожидает длительный процесс восстановления после травмы.

24-летний футболист получил повреждение в недавнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала и был вынужденно заменен уже на 12-й минуте встречи.

Читай также: Ванат получил травму в матче с Вильярреалом

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, игроку диагностировали повреждение сухожилия задней поверхности бедра левой ноги.

На восстановление украинскому форварду потребуется от десяти до 12 недель, из-за чего в этом сезоне на поле он уже не выйдет.

В нынешнем сезоне Ванат провел в составе Жироны во всех турнирах 29 матчей, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Жирона без Ваната одержала победу над Вильярреалом.

