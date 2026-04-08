iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната

Каталонская команда потеряла украинского нападающего до конца сезона.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images

Украинского нападающего Жироны Владислава Ваната ожидает длительный процесс восстановления после травмы.

24-летний футболист получил повреждение в недавнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала и был вынужденно заменен уже на 12-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, игроку диагностировали повреждение сухожилия задней поверхности бедра левой ноги.

На восстановление украинскому форварду потребуется от десяти до 12 недель, из-за чего в этом сезоне на поле он уже не выйдет.

В нынешнем сезоне Ванат провел в составе Жироны во всех турнирах 29 матчей, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Жирона без Ваната одержала победу над Вильярреалом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Владислав Ванат

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры
Европа14:29
Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната
Европа13:58
Матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания в связи со смертью Луческу
Украина13:15
Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ
Украина12:40
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Лига Европы12:00
Лига Европы: Брага сыграет первый матч с Бетисом в 1/4 финала
Лига Чемпионов11:56
"Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии
Бокс11:33
"Дело уже не в титулах": Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя
Лига Чемпионов11:10
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
Лига Чемпионов10:57
Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK