Жирона - Вильярреал 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2026

В понедельник, 6 апреля, Жирона встречалась на своем поле с Вильярреалом в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонцы сумели одолеть дома третью команду чемпионата, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Жирона уже в начале поединка потеряла украинского нападающего Владислава Ваната, который был заменен из-за травмы на 12-й минуте.

Однако все же каталонской команде удалось добиться успеха в этом противостоянии благодаря автоголу. Перед перерывом Пау Наварро срезал в собственные ворота, а этот гол так и остался единственным в матче.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч, а этот поединок стал для него юбилейным 100-м в Ла Лиге. Еще один украинец голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Набрав 37 очков, Жирона поднялась на 12-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Вильярреал с 58 баллами занимает третье место.

Статистика матча Жирона - Вильярреал 30-го тура чемпионата Испании

Жирона - Вильярреал 1:0

Гол: Наварро, 45+1 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 0.59

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 2 - 0

Угловые: 7 - 4

Фолы: 8 - 9

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ринкон, 85), Рейс, Блинд (Франсес, 74), А. Морено - Цыганков, Бельтран, Витсель И. Мартин (Лемар, 74), Унахи (Рока, 85) - Ванат (Руис, 12).

Вильярреал: Жуниор - Моуриньо (Фримен, 71), Наварро, Вейга, Педраса (Кардона, 81) - Пепе (Бьюкенен, 71), Комесанья, Гуйе, Молейро (А. Гонсалес, 70) - Ж. Мартин, Микаутадзе.

Предупреждения: Рейс, Бельтран - Моуриньо, Педраса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!