iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона - Вильярреал 1:0: обзор матча и результат игры 06.04.2026

Каталонская команда одержала победу благодаря автоголу.
Сегодня, 00:20       Автор: Игорь Мищук
Жирона обыграла Вильярреал / Getty Images

В понедельник, 6 апреля, Жирона встречалась на своем поле с Вильярреалом в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонцы сумели одолеть дома третью команду чемпионата, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Читай также: Ванат получил травму в матче с Вильярреалом

Жирона уже в начале поединка потеряла украинского нападающего Владислава Ваната, который был заменен из-за травмы на 12-й минуте.

Однако все же каталонской команде удалось добиться успеха в этом противостоянии благодаря автоголу. Перед перерывом Пау Наварро срезал в собственные ворота, а этот гол так и остался единственным в матче.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч, а этот поединок стал для него юбилейным 100-м в Ла Лиге. Еще один украинец голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

Набрав 37 очков, Жирона поднялась на 12-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. Вильярреал с 58 баллами занимает третье место.

Статистика матча Жирона - Вильярреал 30-го тура чемпионата Испании

Жирона - Вильярреал 1:0

Гол: Наварро, 45+1 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 0.47 - 0.59
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 2 - 0
Угловые: 7 - 4
Фолы: 8 - 9

Жирона: Гассанига - Мартинес (Ринкон, 85), Рейс, Блинд (Франсес, 74), А. Морено - Цыганков, Бельтран, Витсель И. Мартин (Лемар, 74), Унахи (Рока, 85) - Ванат (Руис, 12).

Вильярреал: Жуниор - Моуриньо (Фримен, 71), Наварро, Вейга, Педраса (Кардона, 81) - Пепе (Бьюкенен, 71), Комесанья, Гуйе, Молейро (А. Гонсалес, 70) - Ж. Мартин, Микаутадзе.

Предупреждения: Рейс, Бельтран - Моуриньо, Педраса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Владислав Ванат

Статьи по теме

Ванат получил травму в матче с Вильярреалом Ванат получил травму в матче с Вильярреалом
Наполи одержал минимальную победу над Миланом Наполи одержал минимальную победу над Миланом
"Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином "Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер" Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи Жироны, Ювентуса, Милана и Бенфики
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Последние новости

Европа00:20
Жирона без травмированного Ваната обыграла Вильярреал
Вчера, 23:48
Европа23:48
Наполи одержал минимальную победу над Миланом
Бокс23:31
"Буду валять дурака": Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином
Теннис23:12
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
Европа22:57
Ванат получил травму в матче с Вильярреалом
Украина22:30
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский и Фаал сравнялись с Пономаренко на вершине
Бокс21:55
"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку
Европа21:08
Ювентус одержал победу над Дженоа с Малиновским
Украина20:40
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер увеличили отрыв от Полесья и Динамо на вершине
Украина20:20
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK