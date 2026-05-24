Снигур с камбеком против 21-й ракетки мира вышла во второй круг Ролан Гаррос

Украинка одержала дебютную победу в основной сетке Открытого чемпионата Франции.
Сегодня, 22:25       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
В воскресенье, 24 мая,  украинская теннисистка Дарья Снигур (№95 WTA) успешно провела матч первого круга на Ролан Гаррос.

На старте соревнований украинка встречалась с Кларой Таусон (№21 WTA) из Дании и одержала победу в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:2.

Украинская теннисистка проиграла первую партию, во второй уступала 3:5, однако сумела совершить камбек и довести матч до итоговой победы.

Соперницы провели на корте 2 часа 8 минут. Украинка трижды подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов.

Для Снигур эта победа стала дебютной в основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос
Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Клара Таусон (Дания) 3:6, 7:5, 6:2

Во втором круге турнира Снигур встретится с американкой Пейтон Стернс.

Напомним, ранее Юлия Стародубцева также преодолела первый раунд Ролан Гаррос.

