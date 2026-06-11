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Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Украинка в доигровке совершила камбек и одолела венгерскую соперницу.
Сегодня, 17:45       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№84 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе.

В доигровке матча второго раунда соревнований украинка в трех сетах обыграла венгерскую теннисистку Панну Удварди (№65 WTA).

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Вчера поединок был прерван из-за дождя при счете 6:4, 3:6, 2:4 в пользу венгерки, а сегодня украинская теннисистка совершила камбек, взяв четыре подряд гейма, и вырвала победу в решающей партии 6:4.

Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. Снигур за матч один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

WTA 250, Хертогенбос, Нидерланды
Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Панна Удварди (Венгрия) 6:4, 3:6, 6:4

В четвертьфинале соперницей Снигур станет американка Робин Монтгомери.

Ранее сообщалось, что Марта Костюк снялась с первого травяного турнира сезона.

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