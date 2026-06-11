Снигур пробилась в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№84 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе.
В доигровке матча второго раунда соревнований украинка в трех сетах обыграла венгерскую теннисистку Панну Удварди (№65 WTA).
Читай также: Ястремская стартовала с победы на турнире в Нидерландах
Вчера поединок был прерван из-за дождя при счете 6:4, 3:6, 2:4 в пользу венгерки, а сегодня украинская теннисистка совершила камбек, взяв четыре подряд гейма, и вырвала победу в решающей партии 6:4.
Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты. Снигур за матч один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.
WTA 250, Хертогенбос, Нидерланды
Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Панна Удварди (Венгрия) 6:4, 3:6, 6:4
В четвертьфинале соперницей Снигур станет американка Робин Монтгомери.
Ранее сообщалось, что Марта Костюк снялась с первого травяного турнира сезона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!