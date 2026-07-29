Ред Булл предложит Ферстаппену новый контракт

Ред Булл продолжает попытки сохранить Макса Ферстаппена, пишет Bild.

Немецкое издание опровергло информацию о том, что команда пыталась выкупить пункт о расторжении.

Напомним, что согласно нему, Ферстаппену может в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с командой, если не будет входить в топ-3 к моменту летней паузы. Сейчас пилот занимает шестую строчку.

Однако пока Макс не спешит принимать решение, у него есть время до октября.

В Ред Булл же хотят решить вопрос, как можно быстрее. Потому команда подготовила для Ферстаппена новый контракт. Он будет рассчитан до 2029 года и не будет включать опцию расторжения, ее отсутствие хотят компенсировать увеличенной зарплатой пилота.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл переманил специалиста у Мерседес.

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