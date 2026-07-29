Фулхэм все же подпишет игрока Реала

Сесар Паласиос может переехать в АПЛ.

Фулхэм работает над трансфером Сесара Паласиоса, сообщает Marca.

Напомним, что после того, как клуб возглавил Альваро Арбелоа, "дачники" уже интересовались игроками мадридцев.

В частности клуб пытался подписать Гонсало Гарсию, но не смог договориться с Реалом.

А вот 21-летний полузащитник Паласиос все же может переехать в АПЛ. Арбелоа хорошо знает игрока по работе с молодежной командой Реала.

В прошлом сезоне хавбек провел пять игр в Ла Лиге, а также отличился девятью голами за Кастилью.

Ранее также сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса.

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