ПСЖ и Ливерпуль сильно расходятся в оценке трансфера Барколя
Сделка будет очень непростой для мерсисайдцев.
ПСЖ и Ливерпуль далеки от сделки по Брэдли Барколя, пишет L’Équipe.
Напомним, что вингер отказался продлевать контракт с парижским клубом, но зато дал согласие на переход в Ливерпуль.
Барколя хочет играть более серьезную роль в команде, однако ПСЖ не готов отпускать француза так просто.
Парижский клуб оценивает игрока в минимум 120 млн евро, однако предложение Ливерпуля намного меньше. На текущий момент стороны ведут переговоры, однако пока они слишком далеки от сделки.
В целом, если переговоры сорвутся, ПСЖ готов попробовать позднее снова убедить Барколя остаться в клубе.
Ранее также сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса.
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