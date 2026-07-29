ПСЖ и Ливерпуль сильно расходятся в оценке трансфера Барколя

Сделка будет очень непростой для мерсисайдцев.

ПСЖ и Ливерпуль далеки от сделки по Брэдли Барколя, пишет L’Équipe.

Напомним, что вингер отказался продлевать контракт с парижским клубом, но зато дал согласие на переход в Ливерпуль.

Барколя хочет играть более серьезную роль в команде, однако ПСЖ не готов отпускать француза так просто.

Парижский клуб оценивает игрока в минимум 120 млн евро, однако предложение Ливерпуля намного меньше. На текущий момент стороны ведут переговоры, однако пока они слишком далеки от сделки.

В целом, если переговоры сорвутся, ПСЖ готов попробовать позднее снова убедить Барколя остаться в клубе.

Ранее также сообщалось, что Реал определился с судьбой Винисиуса.

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