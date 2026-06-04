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Футбол

Ливерпуль интересуется вингером ПСЖ

Мерсисайдцы начали переговоры с агентом Брэдли Барколя.
Сегодня, 14:27       Автор: Игорь Мищук
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

Ливерпуль рассматривает возможность подписания вингера ПСЖ и сборной Франции Брэдли Барколя.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, мерсисайдцы уже начали переговоры с агентом 23-летнего французского футболиста Жорже Мендешем по поводу потенциального перехода.

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При этом отмечается, что игрок может уйти из французского клуба во время будущего летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Барколя провел в составе ПСЖ 49 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласовал контракт с новым тренером.

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