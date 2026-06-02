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Футбол

Ливерпуль согласовал контракт с новым тренером

Клуб должен объявить о назначении на этой неделе.
Вчера, 23:42       Автор: Андрей Безуглый
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

Ливерпуль согласовал контракт с новым тренером, пишет The Athletic.

43-летний Андони Ираола станет новым наставником мерсисайдцев.

Стороны согласовали двухлетний контракт, схожий с тем, что у специалиста был в Борнмуте.

Если все пойдет по плану, то уже на этой неделе сделка будет официально скреплены и объявлена публике.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Жироны уже нашел себе новый клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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