Клуб должен объявить о назначении на этой неделе.

Ливерпуль согласовал контракт с новым тренером, пишет The Athletic.

43-летний Андони Ираола станет новым наставником мерсисайдцев.

Стороны согласовали двухлетний контракт, схожий с тем, что у специалиста был в Борнмуте.

Если все пойдет по плану, то уже на этой неделе сделка будет официально скреплены и объявлена публике.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Жироны уже нашел себе новый клуб.

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