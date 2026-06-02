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Бывший тренер Цыганкова и Ваната нашел себе новый клуб

Мичел возглавил Аякс.
Сегодня, 21:19       Автор: Андрей Безуглый
Мичел / ajax.nl
Мичел / ajax.nl

Аякс официально объявил о назначении Мичела Санчеса.

Напомним, всего несколько дней назад испанский тренер покинул Жирону, которая вылетела в Сегунду.

А уже сегодня Мичел подписал двухлетний контракт с нидерландским грандом.

В прошлом сезоне Аякс занял лишь пятую строчку, а потому будет играть в Лиге конференций.

Ранее также сообщалось, что ПСВ может потерять свою звезду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс

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