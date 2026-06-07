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Аякс и Реал торгуются за полузащитника

Себальос близок к уходу.
Сегодня, 07:54       Автор: Валентина Чорноштан
Дани Себальос / Getty Images
Дани Себальос / Getty Images

Руководство Реала приняло решение продать Дани Себальоса.

Главным кандидатом на приобретение полузащитника является Аякс, сейчас между нидерландским клубом и испанской командой идёт переговорный процесс.

По данным источника As, Реал просит за игрока около 10 млн евро, отмечается, что амстердамцы склонны заплатить столько за 29-летнего испанца.

Также главный тренер команды из Эредивизи заявил Себальосу, что тот, перейдя к ним, станет основной фигурой в составе.

Ранее агент Клоппа резко отреагировал на слухи о приглашении в Реал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Реал Мадрид Дани Себальос

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