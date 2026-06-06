"Это раздражает": Агент Клоппа резко отреагировал на слухи о приглашении в Реал
Марк Косицке, агент Юргена Клоппа, который ныне занимает должность руководителя футбольного направления в системе Ред Булл, отреагировал на информацию о возможном приглашении его клиента на пост тренера Реала.
Ранее конкурент Флорентино Переса на выборах президента мадридского клуба Энрике Рикельме отметил, что его не устраивает кандидатура Жозе Моуринью и в случае своей победы он готов назначить наставником команды другого специалиста, которым является 58-летний немец.
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Тем не менее агент Клоппа заявил, что его клиента полностью устраивает его нынешняя деятельность и пока он не собирается возвращаться к тренерской работе.
"Это раздражает! Юрген Клопп доволен своей ролью в Ред Булл и не стремится работать тренером в клубе", - приводит слова агента Sky Sport.de.
Напомним, что выборы президента мадридского клуба состоятся в воскресенье, 7 июня.
Ранее Перес подтвердил, что собирается назначить тренером Реала Моруинью в случае своего переизбрания.
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