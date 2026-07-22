Фьюри провел первую битву взглядов с Вахом

Соперники вскоре встретятся в ринге в Таиланде.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) уже вскоре встретится в ринге с польским экс-претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).

Поединок состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд. Все вырученные от него средства будут переданы местным благотворительным организациям.

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Незадолго до боя британский и польский боксеры встретились в Таиланде и устроили первую битву взглядов.

Tyson Fury and Mariusz Wach FACE OFF in Thailand ahead of Friday night 🇹🇭#FuryWach pic.twitter.com/tTsNoSJp19 — BoxingScene.com (@boxingscene) July 22, 2026

Напомним, что после боя с Вахом Фьюри должен будет встретиться в ринге с Энтони Джошуа в конце этого года.

Ранее сообщалось, что Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

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