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Фьюри провел первую битву взглядов с Вахом

Соперники вскоре встретятся в ринге в Таиланде.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) уже вскоре встретится в ринге с польским экс-претендентом на титул Мариушем Вахом (39-13, 20 КО).

Поединок состоится 24 июля на Max Muay Thai Stadium в Паттайе, Таиланд. Все вырученные от него средства будут переданы местным благотворительным организациям.

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Незадолго до боя британский и польский боксеры встретились в Таиланде и устроили первую битву взглядов.

Напомним, что после боя с Вахом Фьюри должен будет встретиться в ринге с Энтони Джошуа в конце этого года.

Ранее сообщалось, что Фьюри сохранил лидерство в рейтинге WBC в супертяжелом весе.

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