Легендарный чемпион UFC раскрыл главную мотивацию Макгрегора для его возвращения

Круз о том, почему Конор не уйдёт.

Легендарный чемпион UFC Доминик Круз считает, что Конор Макгрегор вернётся в октагон после очередной серьёзной травмы.

Напомним, что ирландец проиграл два последних боя из‑за повреждений ног. В трилогии с Дастином Порье он получил перелом, а в реванше с Максом Холлоуэем у него случился разрыв ПКС и повреждение мениска. Теперь Макгрегору предстоит операция и длительное восстановление, которое может занять не менее 10 месяцев.

Круз считает, что Макгрегор вновь захочет испытать эмоции большого боя. По его мнению, ирландец будет мотивирован тем, что снова оказался в центре внимания, а многие начали сомневаться в его возвращении.

Он почувствовал этот вкус и вновь ощутил, когда все на тебя смотрят. Думаю, это чувство останется с ним и поможет пройти через операцию и восстановление.

Dominick Cruz came back from 3 major knee injuries during his MMA career 🩼



So, there isn't a fighter that knows what McGregor is facing right now more than him. #HelwaniShow pic.twitter.com/cFVxsLGNOz — Uncrowned (@uncrownedcombat) July 20, 2026

Ранее Конор Макгрегор раскрыл будущие планы в UFC после травмы.

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