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Футбол

ФИФА начала расследование против Аргентины из-за поведения игроков в финале

Инициировала разбирательство в отношении взаимодействий в финальном матче.
Сегодня, 13:26       Автор: Валентина Чорноштан
Леандро Паредес, Гави / Getty Images
Леандро Паредес, Гави / Getty Images

ФИФА может начать расследование в отношении сборной Аргентины после финала чемпионата мира.

Организация проанализирует судейские отчёты и видеозаписи, после чего решит, применять ли санкции к аргентинской стороне, пишет Mundo Deportivo.

Напомним, что после финального свистка между игроками и представителями сборных произошло несколько стычек. А именно, Леандро Паредес был удалён за неспортивное поведение после конфликта с испанскими футболистами во время празднования ими победы.

Также ФИФА может изучить эпизоды с участием Науэля Молины и помощника тренера Роберто Аялы, которые оказались вовлечены в столкновения с игроками сборной Испании.

Кроме того, организация обратит внимание на поведение аргентинской делегации во время церемонии награждения: несколько игроков команды, как сообщается, отвернулись в момент, когда испанцы поднимали трофей над головой.

К слову, Ямаль рассказал, что сказал ему Месси после финального свистка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины по футболу

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