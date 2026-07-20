Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом
Сборная Аргентины повторила антирекорд Германии по поражениям в финалах чемпионатов мира.
Накануне "альбиселесте" уступила Испании в финале чемпионата мира со счётом 0:1, тем самым потерпев четвёртое поражение в решающих матчах Мундиалей.
Ранее аргентинцы проигрывали Уругваю в финале чемпионата мира‑1930 (2:4), а также дважды Германии - в 1990 и 2014 годах (оба раза по 0:1).
Следовательно, по количеству поражений в финалах чемпионатов мира Аргентина повторила антирекорд Германии, которая проигрывала в финалах в 1966, 1982, 1986 и 2002 годах.
👀 Argentina have equalled Germany for the most FIFA World Cup runner-up finishes in history (4).— SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) July 20, 2026
🇦🇷 Argentina: 1930, 1990, 2014, 2026
🇩🇪 Germany: 1966, 1982, 1986, 2002 pic.twitter.com/H9ZhA3MRvF
Тем временем форвард сборной Испании повторил успех игрока немецкой сборной.
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