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Футбол

Аргентина стала второй командой в истории с таким антирекордом

Теперь у них столько же поражений, как у Германии.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Сборная Аргентины повторила антирекорд Германии по поражениям в финалах чемпионатов мира.

Накануне "альбиселесте" уступила Испании в финале чемпионата мира со счётом 0:1, тем самым потерпев четвёртое поражение в решающих матчах Мундиалей.

Ранее аргентинцы проигрывали Уругваю в финале чемпионата мира‑1930 (2:4), а также дважды Германии - в 1990 и 2014 годах (оба раза по 0:1).

Следовательно, по количеству поражений в финалах чемпионатов мира Аргентина повторила антирекорд Германии, которая проигрывала в финалах в 1966, 1982, 1986 и 2002 годах.

Тем временем форвард сборной Испании повторил успех игрока немецкой сборной.

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