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Снигур преодолела первый круг турнира в Праге

Украинка в трех сетах обыграла немецкую соперницу.
Сегодня, 20:40       Автор: Игорь Мищук
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№54 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 250 в Праге.

В первом круге соревнований в столице Чехии украинка встречалась с немкой Эллой Зайдель (№99 WTA) и одержала победу в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:3.

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Матч продолжался 2 часа 16 минут. Снигур за игру 12 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов.

Это была вторая очная встреча теннисисток, а украинка удвоила свое преимущество.

WTA 250, Прага, Чехия
Первый круг

Дарья Снигур (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 7:5, 3:6, 6:3

Во втором раунде Снигур сыграет с Айлой Аксу из Турции.

Ранее сообщалось, что Александра Олийникова не сумела выйти в финал турнира в Яссах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA дарья снигур

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