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Футбол

Тройка грандов охотится за вингером ПСЖ

Клуб оценивает Барколя в 150 млн евро.
Сегодня, 12:07       Автор: Валентина Чорноштан
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

ПСЖ рассматривает вариант с продажей 23-летнего вингера Брэдли Барколя, сообщает L’Équipe.

Отмечается, что переговоры с самим Барколей о продлении действующего контракта до 2028 года велись несколько месяцев, но были приостановлены на время чемпионата мира.

Теперь же, из‑за того, что к французу проявляют интерес сразу несколько европейских грандов, а именно Ливерпуль, Бавария и Арсенал, ПСЖ рассматривает вариант продажи игрока.

Источник добавляет, что парижский клуб готов отдать вингера только за 150 или более миллионов евро. К тому же клуб достиг договорённости с Ферраном Торресом, однако его трансфер станет возможен только в случае продажи Барколя.

Ранее стало  известно, что Арбелоа хочет подписать игроков Реала для Фулхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСЖ Арсенал Лондон Бавария Мюнхен Брэдли Барколя

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