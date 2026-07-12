Тройка грандов охотится за вингером ПСЖ

ПСЖ рассматривает вариант с продажей 23-летнего вингера Брэдли Барколя, сообщает L’Équipe.

Отмечается, что переговоры с самим Барколей о продлении действующего контракта до 2028 года велись несколько месяцев, но были приостановлены на время чемпионата мира.

Теперь же, из‑за того, что к французу проявляют интерес сразу несколько европейских грандов, а именно Ливерпуль, Бавария и Арсенал, ПСЖ рассматривает вариант продажи игрока.

Источник добавляет, что парижский клуб готов отдать вингера только за 150 или более миллионов евро. К тому же клуб достиг договорённости с Ферраном Торресом, однако его трансфер станет возможен только в случае продажи Барколя.

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