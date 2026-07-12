Месси установил уникальное достижение на ЧМ

Оформил два рекорда в четвертьфинале против Швейцарии.

В четвертьфинале чемпионата мира против Швейцарии Лионель Месси отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера.

Тем самым этот ассист стал для аргентинца десятым на Мундиалях.

Теперь он первый в истории с таким показателем, причём все десять передач были адресованы разным партнёрам.

10 - Lionel Messi's 10 FIFA World Cup assists have set up goals for 10 different players.



Sharing. pic.twitter.com/xagsHhBNdT — OptaJoe (@OptaJoe) July 12, 2026

Также матч со Швейцарией стал для 39-летнего Месси 32-м на чемпионатах мира, что также является рекордом для форварда.

К слову, сборная Аргентины побила достижение, которое держалось 70 лет.

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