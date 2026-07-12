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Футбол

Месси установил уникальное достижение на ЧМ

Оформил два рекорда в четвертьфинале против Швейцарии.
Сегодня, 13:13       Автор: Валентина Чорноштан
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В четвертьфинале чемпионата мира против Швейцарии Лионель Месси отдал голевую передачу на Алексиса Мак Аллистера.

Тем самым этот ассист стал для аргентинца десятым на Мундиалях.

Теперь он первый в истории с таким показателем, причём все десять передач были адресованы разным партнёрам.

Также матч со Швейцарией стал для 39-летнего Месси 32-м на чемпионатах мира, что также является рекордом для форварда.

К слову, сборная Аргентины побила достижение, которое держалось 70 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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