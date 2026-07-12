Беллингем сокращает отставание от Мбаппе в гонке молодых бомбардиров
Сумел догнать Пеле.
В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная Англии переиграла Норвегию со счётом 2:1, и оба мяча забил Джуд Беллингем.
С этим показателем 22-летний полузащитник вышел на второе место по забитым мячам среди игроков не старше 23 лет, сравнявшись с Пеле.
Легендарный бразилец также отличился 7 раз на чемпионатах мира в этом возрасте.
Впереди лишь Килиан Мбаппе, который к 23 годам успел записать на свой счёт 13 голов на мундиалях.
23 - Most @FIFAWorldCup goals scored by players while aged 23 or younger:— OptaJoe (@OptaJoe) July 11, 2026
12 - Kylian Mbappé 🇫🇷
7 - Jude Bellingham 🏴
7 - Pelé 🇧🇷
Fearless. pic.twitter.com/ntOQLB7gss
Ранее Беллингем обогнал легенду Манчестер Юнайтед.
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