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Футбол

Беллингем сокращает отставание от Мбаппе в гонке молодых бомбардиров

Сумел догнать Пеле.
Сегодня, 11:14       Автор: Валентина Чорноштан
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В четвертьфинальном матче чемпионата мира сборная Англии переиграла Норвегию со счётом 2:1, и оба мяча забил Джуд Беллингем.

С этим показателем 22-летний полузащитник вышел на второе место по забитым мячам среди игроков не старше 23 лет, сравнявшись с Пеле.

Легендарный бразилец также отличился 7 раз на чемпионатах мира в этом возрасте.

Впереди лишь Килиан Мбаппе, который к 23 годам успел записать на свой счёт 13 голов на мундиалях.

Ранее Беллингем обогнал легенду Манчестер Юнайтед.

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