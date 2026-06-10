"Мы выиграем как команда": Тухель жёстко осадил звёздного игрока Англии
Томас Тухель подчеркнул, что успех сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2026 не должен зависеть только от Джуда Беллингема.
По словам тренера, сборная уже доказала, что способна побеждать и без него, а ключом к результату должна быть командная игра.
Джуд не выиграет этот чемпионат мира в одиночку. Это просто невозможно. Никто не выиграет его сам. Мы выиграем его как команда. Что мы будем делать, если Джуд завтра получит травму? Я не собираюсь играть в эту игру — кто выйдет в старте. Вы, журналисты, можете в неё играть.
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"Конечно, я понимаю этот ажиотаж. Я и сам взбудоражен. Я вижу этих игроков каждый день на тренировках. Но у нас большая команда, и некоторые из них будут на скамейке. Некоторые выйдут в конце матча. Некоторые нам понадобятся в дополнительное время. Кто-то забьёт решающий пенальти. Кто-то начнёт матч. И мы сделаем это как команда, иначе у нас нет шансов", — цитирует специалиста Daily Mail.
Тем временем в Канзас-Сити произошла стрельба у базы сборной Англии.
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