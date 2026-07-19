Англия впервые за 44 года обыграла Францию в официальном турнире

Сделали то, что не удавалось четыре десятилетия.

Сборная Англии впервые за 44 года одержала победу над Францией в официальном матче чемпионата мира или Европы, пишет Yahoo Sports.

Команда Томаса Тухеля обыграла французов со счётом 6:4 в матче за третье место чемпионата мира‑2026.

С 1982 года соперники провели четыре официальные встречи: трижды сыграли на групповом этапе чемпионатов Европы (две ничьи и победа Франции), а также встретились в четвертьфинале чемпионата мира‑2022, где сильнее также оказались французы.

Но за этот период Англия трижды побеждала Францию в товарищеских матчах — в 1992, 1997 и 2015 годах.

Тем временем хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам.

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