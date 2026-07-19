Оклахома обменяла игрока основного состава, первый номер драфта отправляется в Даллас

В НБА состоялась интересная трехсторонняя сделка, пишет Шэмс Чарания.

Атланта, Даллас и Охлакома согласовали трехсторонний обмен.

В рамках этой сделки Атланта получит Лугенца Дорта и Райана Нембхарта. Даллас получит Заккари Рисаше, а Оклахома - три пика второго раунда.

В прошлом сезоне Дорт сыграл 69 матчей, в которых в среднем набирал 8,3 очка, 3,6 подбора и 1,2 передачи при 38,5% реализации.

Ранее также сообщалось, что Филадельфия хочет подписать бывшего форварда Лейкерс.

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