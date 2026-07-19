Последний танец Месси или первый трофей Ямаля? Прогноз на финал

Вместе с GGBET провожаем крупнейший чемпионат мира в истории. В воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф Стэдиум» встретятся Испания, пропустившая за весь турнир лишь один гол, и Аргентина, которая трижды выбирала

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Перед стартом турнира мало кто ставил Испанию на первое место, а нулевая ничья с дебютантом чемпионата мира Кабо-Верде в первом туре выглядела тревожным сигналом. Но именно с этого момента «Ла Роха» больше не потеряла ни одного очка. Испанцы последовательно обыграли Саудовскую Аравию, Уругвай, Австрию и Португалию, в четвертьфинале победили Бельгию, а в полуфинале разобрались с Францией — 2:0, хотя именно французов многие считали главным фаворитом на титул. Без громких заявлений и разгромов Испания дошла до своего второго финала в истории, пропустив за весь турнир всего один мяч.

Аргентине же сетка плей-офф на бумаге досталась едва ли не самой комфортной среди всех фаворитов: Кабо-Верде, Египет, Швейцария. На деле каждый из этих матчей превратился в испытание. С Кабо-Верде понадобилось дополнительное время, Египту «альбиселесте» уступали 0:2, но забили трижды за последние 11 минут, а Швейцарию дожали лишь в овертайме. В полуфинале против Англии Аргентина снова проигрывала почти до самого конца: Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный гол уже в компенсированное время — оба мяча были забиты после передач Месси. Теперь команда Скалони находится в 90 минутах от того, чтобы стать первым чемпионом мира, сумевшим защитить титул со времён сборной Бразилии 1958–1962 годов.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение Испании: против лучшей обороны турнира выходит команда, которая всё лето доказывает, что счёт на табло — ещё не приговор.

Линия GGBET на финал:

победа Испании — 2.31;

ничья — 3.14;

победа Аргентины — 3.57;

тотал меньше 2.5 — 1.69.

Коэффициенты были взяты с сайта ggbet.ua по состоянию на 12:00 17.07.2026 года и могут измениться.

Главное украшение этого финала — встреча двух поколений. 39-летний Месси, который этим летом обошёл Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забил на турнире 8 голов и имеет реальный шанс впервые в карьере завоевать «Золотой бутс». Напротив него — 19-летний Ламин Ямаль, лидер новой Испании, который признавался, что вырос, наблюдая за игрой Лео. В воскресенье один из них поднимет над головой главный трофей.

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