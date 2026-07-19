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Расселл - о сходе: Я считаю, это был гоночный инцидент

Проблемы пилота начались еще до аварии.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл объяснил произошедшее на Гран-при Бельгии.

Напомним, что гонщик выбыл уже на первом круге гонки после столкновения с Льюисом Хэмилтоном.

Однако, как рассказал Расселл, проблемы начались у него раньше. После первого поворота батарея перестала заряжаться и он стремительно терял мощность. Именно это побудило его пойти на авантюрный обгон, который привел к сходу.

Я хорошо стартовал и отлично прошел первый поворот. Держался прямо позади Ферстаппена, но в первом повороте батарея по какой-то причине просто не начала заряжаться.

Батарея вообще не зарядилась, и на выходе из первого поворота мощность двигателя упала на 35 процентов относительно нормы. Из-за того, что батарея не заряжалась, турбина тоже не включилась на нужный режим работы – и машине очень сильно не хватало мощности. То есть на вершину О’Руж я выехал с нулевым зарядом батареи. И это была попросту опасно – меня разом прошли три машины. Я вообще не должен был оказаться в такой ситуации – вот, что злит больше всего.

Что касается нашей ситуации с Льюисом – опять же, я считаю, это был гоночный инцидент. Льюис же не специально меня задел. Да, в данной ситуации он виноват немного больше меня, но в действиях Льюиса не было ничего безрассудного

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